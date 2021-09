SpaceX en a marre de voir Amazon lancer des actions en justice pour compenser son retard technologique

« La manœuvre d'Amazon est familière à quiconque l’a déjà observée ou ses sociétés sœurs. Alors que SpaceX a procédé au déploiement de plus de 1 700 satellites, Amazon n'a même pas encore essayé de résoudre les problèmes d'interférence de radiofréquence et de débris orbitaux qui doivent être résolus avant qu’elle puisse déployer sa constellation. Les antécédents d'Amazon démontrent amplement qu'à mesure qu'elle prend du retard sur ses concurrents, elle est plus que désireuse d'utiliser les processus réglementaires et juridiques pour créer des obstacles destinés à retarder ces concurrents afin qu'ils laissent Amazon encore plus à la traîne. Ces jeux ont malheureusement des conséquences réelles pour les consommateurs, qui ne sont pas seulement privés de service à cause du développement rampant d'Amazon, mais qui perdent aussi l'accès à une concurrence plus rapide ».