Que vaut le réseau Starlink en France et en Europe ? Les premiers calculs de débit sont sortis

De plus, il convient de mettre ces performances en perspective. En effet, Starlink n’a pas pour but de concurrencer directement la fibre là où elle est installée, mais au contraire d’offrir une connectivité haut débit dans des endroits mal desservis par les lignes terrestres, le plus souvent. Ce qui impose des infrastructures au sol qui, plus encore que le nombre de satellites dans le ciel, vont déterminer quelles régions du monde bénéficieront de la meilleure connexion.