Starlink aurait conclu un partenariat pour installer une station terreste au Royaume-Uni

Elon Musk et SpaceX veulent poursuivre sur leur lancée pour permettre à toujours plus d'individus dans le monde d'avoir accès à leur offre d'Internet par satellite nommée Starlink. Après avoir notamment œuvré avec le gouvernement allemand pour permettre un accès à Internet en haut-débit dans les territoires ruraux germaniques en mai dernier, c'est maintenant en Grande-Bretagne que la firme compte durablement s'implanter.

Ainsi, selon les informations du très sérieux The Telegraph, un accord aurait été trouvé entre les autorités compétentes londoniennes d'un côté, et SpaceX de l'autre, pour faciliter le déploiement de Starlink sur tout le territoire britannique. L'Angleterre, l'Écosse, l'Irlande du Nord et le Pays de Galles profiteraient ainsi de l'obtention de la licence nécessaire par SpaceX pour construire une station terrestre sur l'île de Man. Il s'agit d'un territoire autonome situé en mer d'Irlande, un emplacement idéal entre les différentes îles britanniques.

Le principal objectif de cette mesure, en plus d'acquérir de nouvelles parts de marché pour Starlink, est notamment de proposer un service Internet efficient pour les territoires ruraux du nord de la Grande-Bretagne, qui ne sont, en l'état actuel, ni connectés à la fibre ni même en mesure de bénéficier de la 5G.