Starlink : on connaît les débits Internet actuels de la constellation satellite de SpaceX

Si le milliardaire promet, à terme, un débit descendant de 1 Gbit/s et une latence inférieure à 20 ms, pour le moment, ce n’est pas la réalité. En effet, en l’état, Starlink offre un débit descendant de 60,24 Mbit/s et un débit ascendant de 17,64 Mbit/s dans le meilleur des cas. En ce qui concerne la latence, elle oscille entre 31 et 94 ms. Sur l’ensemble des résultats recensés sur Reddit, les valeurs les plus basses sont de 11,38 Mbit/s en download et de 4,58 Mbit/s en upload.