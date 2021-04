Des satellites OneWeb et SpaceX évitent une collision (et déclenchent une alerte de l’US Space Force)

Ce 30 mars, après que OneWeb a lancé son dernier lot de 36 satellites, la société a reçu plusieurs alertes rouges émanant de la Space Force, et lui indiquant le risque d’une collision avec un satellite Starlink de SpaceX . Les deux satellites n’étaient en effet situés qu’à une cinquantaine de mètres de distance, et les risques de choc étaient estimés à 1,3 %. Leur télescopage aurait certainement entrainé une réaction en chaine des plus problématiques.