L'ISS a dû manœuvrer mardi pour éviter une collision avec un débris

Manœuvrer ou entrer en collision : pour la troisième fois en un an, la station spatiale internationale a dû modifier sa trajectoire pour éviter de croiser celle d’un débris spatial. Le morceau de fusée japonaise est finalement passé à 1,39 kilomètre de l’ISS, d’après la NASA.

La manœuvre de la Station a été effectuée grâce à Progress, une capsule cargo russe. Cette dernière a poussé l’ISS pour l'éloigner de la Terre pendant plus de deux minutes. Pendant la manœuvre, l’équipage a été placé non-loin de la capsule Soyouz, afin de pouvoir évacuer en cas d’urgence.

De plus en plus nombreux, les débris émanant des activités spatiales humaines polluent l’orbite terrestre et deviennent une véritable source de problèmes pour les satellites et autres engins spatiaux.