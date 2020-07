Pollution spatiale : le projet européen ClearSpace-1 lève des fonds et change de nom

Selon l’ESA, 34 000 objets de plus de 10 centimètres et plus d’un million d’objets de moins de 10 centimètres orbitent la Terre. Tous peuvent provoquer de lourds dégâts s’ils percutent un satellite. De plus, il n’y aurait pas moins de 3 000 satellites en panne tournant actuellement autour de notre planète.



Pour cette mission, l’agence Spatiale Européenne a missionné la start-up Suisse ClearSpace pour concevoir un chasseur de débris spatial qui décollerait à l’horizon 2025.

Les premiers fonds ont été débloqués en mars, mais l’ESA lance un nouvel appel d’offre de 100 millions d’euros pour un prototype capable de désorbiter l’adaptateur Vespa, de 100 kg, qui a servi à mettre en orbite Proba-V en 2013 à bord d’un lanceur Européen Vega.



L’ESA a sélectionné ce débris en particulier, car il présente une forme plutôt simple et dispose d’une construction robuste. Des missions ultérieures seront ensuite menées sur des objets plus complexes.