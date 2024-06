L'ESA s'adapte et sélectionne deux entreprises pour développer des capsules cargo réutilisables

Le choix de l'ESA peut être décrit comme un mélange entre un industriel historique et de référence (Thales Alenia Space, TAS) et une start-up du NewSpace européen (The Exploration Company). La capsule de TAS, qui n'a pas de nom définitif pour le moment et garde l'acronyme LCRS, pour « LEO Cargo Return Service », mesure 4,5 mètres de diamètre. Elle est construite sur un modèle qui la rapproche d'Apollo et de Starliner.

La capsule Nyx de The Exploration Company, de son côté, semble visuellement plus conique. Nous pourrons voir à quoi elle ressemble grâce à différentes expériences que l'entreprise compte mener dans les mois et années à venir avec des démonstrateurs (le premier sera sous la coiffe de l'Ariane 6 inaugurale). La jeune pousse, installée à Bordeaux et près de Munich, ne s'en cache pas : Nyx est un premier pas vers un véhicule habité. De plus, son cargo, avant d'être sélectionné par l'ESA, a déjà un accord avec Axiom Space pour ravitailler sa future station indépendante.