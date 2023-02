La startup franco-allemande TEC lève 40 millions d'euros pour développer ses capsules spatiales !

Il faut dire que ces moyens suivent l'ambition de The Exploration Company : concevoir et opérer des capsules spatiales récupérables, même pour du fret uniquement, n'est pour l'instant ni simple, ni bon marché. Néanmoins, la stratégie de la start-up repose sur une augmentation progressive des capacités. Le premier démonstrateur devrait décoller dès 2023 (ou début 2024) avec Ariane 6, sous le nom de « Démo Bikini », et cette capsule toute simple, non pilotée, devra avant tout montrer ses performances pour la traversée atmosphérique. Mais TEC voit bien sûr plus grand, avec la commercialisation ensuite d'un modèle de plus de 2 tonnes et des capacités largement améliorées… L'objectif premier est de pouvoir desservir d'ici la fin de la décennie, les différentes stations spatiales publiques et privées qui se dessinent pour y livrer du fret et en ramener sur Terre avec une capsule réutilisable. Consciente du défi, la startup sait qu'il lui faudra au total au moins 200 à 300 millions d'euros de capital.