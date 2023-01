Voici les défis qu'Ariane 6 doit relever avant de pouvoir décoller

Enfin, il est des défis non techniques qu’Ariane 6 devra franchir cette année. Celui du calendrier, pour lequel les autorités comme les clients mettent la pression, alors même qu’il dépend d’éléments à tester (et que les tests sont bel et bien là pour corriger les possibles erreurs avant la première campagne de vol)… Mais également tous ceux qui vont avec. Le défi budgétaire notamment, car le développement rallongé demande une enveloppe plus importante de la part des pays membres. Il semble toutefois que la France, l’Italie et l’Allemagne, qui ont signé un accord sur le sujet lors de la dernière ministérielle de l’ESA, ont pris le problème à bras le corps.