La première Ariane 6 est à la verticale en Guyane pour sa grande campagne d'essais

Les équipes attendaient ce moment avec impatience. D'une part, pour celles et ceux qui se sont occupés des étages d'Ariane 6 au sein du BAL (Bâtiment d'Assemblage Lanceur) depuis son arrivée fin janvier : il restait beaucoup de travail avant de pouvoir assembler à l'horizontale les deux grands éléments… Sans oublier que l'installation elle-même était neuve, et qu'à l'exception de Soyouz qui était géré par des équipes russes, c'est la première fois que les fusées Ariane sont gérées jusqu'à leur assemblage final à l'horizontale.

D'autre part, il fallait terminer la qualification et les essais combinés de la zone de lancement, l'ELA-4 (pour Ensemble de Lancement Ariane). Son portique mobile de 8 000 tonnes est fonctionnel depuis plus d'un an, mais ce printemps, les équipes sol ont procédé à de nombreux essais « à froid » sur la table de tir, avec les ombilicaux refroidis à des températures cryogéniques, les bras et caissons d'approvisionnements des ergols et toute l'infrastructure en condition de tir. Des équipements neufs… Il fallait être prêts pour l'arrivée des étages principaux sur la table, qui a eu lieu ce 11 juillet.