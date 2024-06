Ariane 6 décollera le 9 juillet pour son premier tir... mais avec quels satellites ?

En effet, une partie des passagers de ce vol inaugural resteront accrochés à l'étage supérieur et dépendent de lui pour communiquer avec les stations au sol ou pour leur alimentation électrique. Ces 5 expériences (PariSat, Peregrinus, Lifi, SIDLOC et YPsat) sont essentiellement fournies par des start-up ou par des collectifs étudiants. YPSat, notamment, filmera l'éjection des autres satellites embarqués sur ce vol, que l'on peut répartir en deux groupes : ceux qui vont opérer dans l'espace et ceux qui sont destinés à revenir à travers l'atmosphère.

Il y a ainsi 6 satellites au format « CubeSat » qui seront éjectés depuis des dispositifs spécialisés, y compris des satellites universitaires comme Robusta-3, poursuivant une aventure de plus d'une décennie des étudiants de Montpellier. Il y aura même un satellite de la NASA, nommé Curie et qui étudiera les émissions solaires. Les deux plus gros satellites n'excéderont pas 30 x 20 x20 centimètres, ce sont OOV-Cube et Curium One. Ce dernier est un satellite allemand qui testera des composants avioniques et un GPU avancé pour de futures missions autour de la Terre.