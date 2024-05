L'astronaute française Sophie Adenot partira sur la Station spatiale internationale en 2026 !

Née en 1982, Sophie Adenot était ingénieure et pilote d'hélicoptère (colonel de l'armée de l'air et de l'espace) avant de postuler pour devenir astronaute européenne. Plus que son cursus, ce sont ses qualités d'apprentissage, d'adaptation et de cohésion qui ont séduit les responsables du programme habité européen. Cette sélection pour un premier vol de longue durée en 2026 est une bonne nouvelle pour les 5 nouveaux astronautes, car cela marque la volonté de l'ESA de leur faire rapidement prendre de l'expérience.

Avec un décollage sur une capsule américaine puis six mois au sein de la Station spatiale Iinternationale, les astronautes doivent mettre à profit tous les éléments de leur formation initiale... et pour Sophie Adenot, cela signifie que dès les prochains mois, elle repartira en cours à Cologne, Toulouse, Houston ou Tokyo pour se préparer à sa mission spécifique. L'astronaute belge de l'ESA Raphaël Liégeois (34 ans) prendra ensuite le relais, également en 2026, pour une rotation longue lui aussi.