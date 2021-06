L'ESA attire un nombre record de candidatures pour devenir astronaute

L'ESA, qui avait souhaité une ouverture à des profils les plus variés possibles, a donc réussi sa campagne. Les premières statistiques montrent en plus que l'objectif annoncé d'attirer un maximum de candidates est un autre demi-succès, puisque 24 % des profils (5 419 dossiers) sont des femmes. On est encore loin de la parité, mais historiquement, les femmes postulent peu à ces postes, et c'est un véritable défi pour les agences que de les attirer pour disposer des meilleurs profils. L'ESA a progressé : en 2008, c'était 15 %...

Et pour la France ? Qu'il s'agisse ou non d'un « effet Thomas Pesquet » ou d'un relai médiatique important, les statistiques sont impressionnantes : 7 137 dossiers déposés (plus du double de l'Allemagne) ! En ratio par rapport à la population, la France est d'ailleurs le pays comptant le plus fort taux de participation avec 106 candidats par millions d'habitants… Même si les sélections finales ne se font pas au prorata du nombre de dossiers.