Cette fois ça fonctionne ! Sortie réussie pour Thomas Pesquet et Shane Kimbrough sur l'ISS

La première tentative, mercredi 16 juin, avait duré plus de 7 heures pour un bilan mitigé. En effet, à cause de problèmes techniques sur la combinaison de Shane Kimbrough, les deux hommes avaient perdu un temps précieux sur un programme de sortie ambitieux. Un dernier problème lors de l'installation avait bloqué le déploiement du premier panneau. Les équipes au sol, en concertation avec Thomas et Shane ont alors passé quelques jours à préparer un plan « bis » afin de prendre un peu plus de temps et de laisser la mise en place du deuxième panneau solaire pour une sortie ultérieure. Ce dimanche 20 juin, le Français et l'Américain sont donc sortis avec leurs scaphandres , et ont réussi leur mission en 6 heures et 28 minutes.