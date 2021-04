Mission Alpha : La capsule Crew Dragon Endeavour est repartie pour un tour !

Sur le pas de tir, tout s'est bien passé. Les astronautes, une fois assis sur leurs sièges baquet, ont dû patienter pratiquement trois longues heures avant le départ, les dernières 45 minutes étant conditionnées par le remplissage des réservoirs du lanceur. A 11h49, les 9 moteurs Merlin 1D du premier étage se sont allumés comme prévu, et la mission Crew-2 a rejoint l'orbite en moins de dix minutes de poussée. Quelques poignées de secondes encore, et le « nez » d'Endeavour s'était déjà ouvert pour découvrir l'écoutille d'amarrage de la capsule, avant de commencer sa poursuite de l'ISS. Le premier étage, lui, s'est posé sans incident sur la barge « Of Course I Still Love You » stationnée au large de la Floride.