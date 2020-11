Dernière ligne droite avant le décollage de quatre astronautes sur Crew Dragon

« Nous sommes arrivés ici en avion, mais le plan est de repartir à bord d'une fusée, donc c'est assez génial », résumait hier Victor Glover, lors de la réception organisée par la NASA sur le tarmac du Centre spatial Kennedy. Partis le matin de Houston, les quatre membres d'équipage de la capsule Crew Dragon « Resilience » vont à présent passer une semaine en Floride.

Les Américains Mike Hopkins, Victor Glover et Shannon Walker ainsi que le Japonais Soichi Noguchi (qui deviendra le premier à avoir volé à la fois sur navette STS, Soyouz et Crew Dragon) auront fort à faire. La semaine commencera par les derniers essais de leur combinaison sur mesure, avant d'assister à différentes réunions pour valider les opérations liées à la capsule Crew Dragon et son lanceur. SpaceX et la NASA ont expliqué en octobre devoir procéder à une inspection détaillée des moteurs de Falcon 9, ce qui a mené à deux remplacements. Normalement, tout est rentré dans l'ordre.