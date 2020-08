Crew Dragon amerrit dans le golfe du Mexique, la mission est un succès !

Les deux astronautes ont mis pratiquement une journée à revenir à bon port, puisque leur capsule s'est désamarrée de l'ISS à 1h34 du matin, après une longue liste de vérifications (on n'oubliera pas qu'il s'agissait d'un vol d'essai). Après s'être éloignés de la station, Bob et Doug ont bénéficié d'une période de repos d'environ 10 heures avant de préparer leur retour sur Terre. Crew Dragon s'est orientée pour larguer son « coffre » (ou module de service) à 19h41 (heure de Paris) avant de freiner et de quitter son orbite à 20h08. Le véhicule a résisté comme prévu à sa rentrée atmosphérique, et a pu communiquer rapidement avec les équipes au sol en attendant le déploiement réussi de ses parachutes.