Thomas Pesquet repartira pour l'ISS en 2021 avec SpaceX

« Il semblerait que je sois le premier Européen à décoller à bord d’un Dragon dans l’espace », s'est exclamé Thomas Pesquet sur son compte Twitter, non sans l'humour qu'on lui connait. Et pour cause, l'intéressé sera effectivement le premier astronaute européen à grimper à bord d'une capsule « Dragon » conçue par l'Américain SpaceX.