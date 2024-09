Cela fait plusieurs années que SpaceX prépare dans la plus grande discrétion sa nouvelle génération de scaphandres dédiés aux sorties dans le vide spatial. Elles sont bien plus complexes que les combinaisons IVA (ou intravéhiculaires) qui assurent la sécurité des équipages en cas de problème ou de dépressurisation de la capsule Crew Dragon lors d’une mission classique… et pourtant, elles leur ressemblent beaucoup ! Plus épaisses, avec de nouveaux matériaux, un gros travail sur l’isolation thermique et un casque entièrement repensé, ces combinaisons font leur premier vol avec Polaris Dawn.

À 700 km d’altitude, l’équipage va dépressuriser entièrement la capsule Crew Dragon, qui n’est pas équipée d’un sas particulier : tout l’intérieur sera exposé au vide. Puis Jared Isaacman et Sarah Gillis ouvriront l’écoutille et pourront sortir et se tenir à l’extérieur, avec un système de rails nommé « Skywalker ». L’expérience promet d’être spectaculaire, pour eux comme pour les spectateurs : il y a des caméras HD dans les casques comme sur le système de la capsule !