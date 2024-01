Les astronautes de la nouvelle mission Axiom vont décoller pour l'ISS, un nombre record d'Européens dans l'espace ?

Pour cette troisième mission Axiom après celles de 2022 et 2023, Axiom Space a assemblé un équipage assez unique. L'entreprise évoque même « la première mission entièrement européenne ». Alors sur ce point, il y aura débat. D'abord parce que le commandant d'Axiom 3, Michael Lopez Alegria, a bien une double nationalité américaine et espagnole (il est né à Madrid, son père est espagnol), mais jusqu'ici c'est bien avec le drapeau américain sur l'épaule qu'il est allé en orbite.

Il dispose d'ailleurs d'une expérience hors du commun avec 3 missions en navette STS, une en Soyouz et désormais, deux en Crew Dragon. Il est même le tout premier à voler deux fois dans la capsule de SpaceX, mais sur deux capsules différentes. Autre participant à ce vol, qui relancera sans nul doute l'argument sur qui est européen et qui ne l'est pas, Alper Gezeravci, le premier astronaute de son pays, la Turquie. À noter que sa présence chez Axiom est une victoire diplomatique américaine : avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la Turquie avait un accord pour envoyer son premier voyageur spatial sur Soyouz…