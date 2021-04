ISS : un mois d'avril chargé pour les rotations d'équipage

Une fois de plus, le sol et l'air ont tremblé à Baïkonour . A 9h42 (Paris) ce 9 avril, les moteurs du lanceur Soyouz 2.1A se sont allumés, avant de monter en puissance et d'emmener trois astronautes vers l'orbite basse : les russes Oleg Novitsky (3e vol) et Piotr Dubrov (1er vol), ainsi que l'américain Mark Vande Hei (2e vol). Le décollage, prévu de longue date, est le premier lancement habité de 2021, et tout s'est finalement passé comme prévu. Il y a quelques semaines, une polémique avait éclaté, la NASA ayant réussi à placer « son » astronaute sur ce vol au dernier moment, alors que la capsule Soyouz MS-18 devait initialement emmener un trio russe… Au final, les agences concernées devraient y retrouver leur compte.