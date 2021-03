Crew Dragon : un équipage et une coupole pour la mission touristique Inspiration4 !

Il a aussi sélectionné Chris Sembroski (ingénieur et ancien de l'US Air Force) parmi les nombreux donateurs de la levée de fonds destinée aux hôpitaux, et la Dr Sian Proctor (astronaute analogue et finaliste de la sélection NASA 2009) pour son initiative « Space2Inspire » hébergée sur la plateforme du milliardaire.