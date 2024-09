À ces personnalités particulières, il faut ajouter un partenariat important avec une entreprise intermédiaire, Axiom Space. C'est là un pari intéressant, Axiom a créé des liens avec la NASA pour qu'elle autorise sous conditions des visites de courte durée sur la Station spatiale internationale, et avec SpaceX pour la formation et l'envoi de ses astronautes, recrutant au passage plusieurs préretraités prestigieux des agences américaines, japonaises et européennes.

Or, si Axiom Space pensait à l'origine séduire les super-riches, ce sont finalement les « petites » agences spatiales qui se pressent pour obtenir des vols de courte durée, à la fois pour le prestige et pour des expériences sur la station. Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Turquie, Suède, Italie en ont déjà profité, l'Inde, la Pologne et la Hongrie devraient être les suivants.