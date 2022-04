Shenzhou : la capsule chinoise bien au-delà de la copie

Shenzhou est donc une capsule spatiale habitable, qui se divise en trois compartiments : le module de service (avec les réservoirs, les panneaux solaires principaux et les propulseurs), le module de descente (qui abrite les astronautes pour les phases de décollage et atterrissage) et le module orbital, qui est en quelque sorte une extension habitable pour les activités astronautiques en orbite, et peut servir de stockage. Shenzhou embarque jusqu'à trois astronautes, avec un volume intérieur pratiquement 12% plus important que celui du modèle russe. Ce qui semble peu, mais lorsqu'on voit les images des astronautes cela fait une grosse différence !

D'autre part, l'intérieur fait appel à une conception plus moderne, avec un usage plus important de commandes numériques (le cockpit chinois est du coup un peu différent). Surtout, son gain de taille lui permet d'embarquer plus de carburant pour plus d'autonomie, et un peu plus de souplesse d'usage. Le module orbital, par exemple, peut être détaché et évoluer seul comme un petit satellite, à condition d'être équipé de petits panneaux solaires, ce qui a été testé au début des années 2000.