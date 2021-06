La Chine envoie les 3 premiers astronautes sur sa nouvelle station spatiale

La Chine n'a finalement révélé l'identité des occupants de son véhicule que la veille du décollage, les habitudes n'ont donc pas changé depuis le vol précédent qui avait eu lieu en octobre 2016.

Les astronautes de Shenzhou 12 sont trois hommes, avec divers degrés d'expérience. Le commandant et vétéran est Nie Haisheng (deux vols sur Shenzhou 5 et 10) qui a fait partie du premier vol à trois dans une capsule chinoise et a déjà participé à une mission sur l'une des deux stations spatiales expérimentales du pays. Pour l'accompagner, la Chine a sélectionné Liu Boming (Shenzhou 7), qui a déjà pris part à l'unique sortie EVA en scaphandre du pays pour le moment, et Tang Hongbo qui effectue son premier vol.