L'avantage de disposer de deux véhicules différents pour rejoindre la Lune et s'y poser, c'est que l'un et l'autre pourront évoluer. En effet, la Chine a plus d'ambitions que « simplement » rester quelques heures sur la surface. À l'aide de moyens robotisés, elle souhaite mettre en place une véritable petite station lunaire occasionnellement habitée, l'ILRS (International Lunar Research Station).

Mengzhou et ses 3 occupants seront peut-être un peu à l'étroit après les premières missions, il n'est donc pas interdit d'envisager une évolution en fonction des capacités du lanceur. De la même façon pour Lan Yue, une version réutilisable est sans doute à l'étude (le véhicule actuel largue son « étage de freinage » après la descente lunaire). Mais ce ne sera pas pour tout de suite. Il faudra être patients, et surtout que la Chine dévoile une partie de ses plans après celui qui consistera à se poser et à planter son drapeau sur la Lune. Un défi à la hauteur des moyens engagés.