Saga de l'été Clubic : cap sur les futures missions lunaires ! Épisode 3 : Chang'e, la Chine en démonstration

C'est en 2004 que la Chine a décidé de mettre le cap sur la Lune. L'administration centrale met en place une direction de son agence spatiale spécialement consacrée à l'exploration lunaire, la CLEP (Chinese Lunar Exploration Program). Cette dernière démarre ses travaux sur les missions nommées Chang'e, en référence à la déesse lunaire de la mythologie locale.

À l'époque, les objectifs n'inquiètent pas les agences occidentales, car le fossé technologique qui sépare la Chine de la NASA (opérant par exemple déjà 2 rovers sur Mars, Opportunity et Spirit) semble large. La première mission a lieu en 2007 et confirme cet écart, malgré sa belle réussite. Chang'e 1 est un satellite de télécommunications modifié pour observer et cartographier la Lune depuis son orbite. Son successeur, Chang'e 2, qui décolle en 2010, est déjà beaucoup plus ambitieux. Plus lourd, avec une trajectoire lunaire directe, il effectue une série de manœuvres autour de la Lune et en repart après avoir cartographié plusieurs sites d'atterrissages futurs. La Chine le pilote et l'envoie photographier l'astéroïde géocroiseur Toutatis. Une première.