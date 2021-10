Les échantillons ont parlé ! La mission chinoise Chang'E 5 a ramené de très "jeunes" roches lunaires

Avec l'instrumentation moderne, pas besoin de roches imposantes ou de forme originale : des grains de matière peuvent suffire, pour peu qu'ils soient bien choisis ! Les premiers résultats d'ampleur fondés sur les échantillons de Chang'E 5 ont été publiés dans Science ce 8 octobre et révèlent un site beaucoup plus jeune que les zones d'atterrissage Apollo et Luna.

Deux fragments de basalte en particulier ont fait l'objet d'études poussées, de 3 et 4 mm de long. Et même si cette zone de l'océan des Tempêtes était déjà identifiée comme « jeune », les analyses ont révélé quelques surprises. En effet, ces basaltes sont datés d'environ 1,96 milliards d'années… Selon les auteurs de l'étude, « s'ils sont bien représentatifs de la zone, cela implique plus de 2 000 km² de surface lunaire issus d'éruptions environ 1 milliard d'années plus tard que tous les autres sites visités par des véhicules des missions Apollo ou Luna ».