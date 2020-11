Décollage réussi pour Chang'E 5, l'ambitieuse mission chinoise de collecte d'échantillons lunaires

Prochain arrêt : la Lune ! La mission Chang'E 5 a quitté le centre spatial de Wenchang en Chine hier soir, à 21h30 heure de Paris. Un lancement très attendu et diffusé en direct, preuve s'il en est du rayonnement international de cette aventure. La plus imposante sonde envoyée vers la Lune depuis plus de 40 ans s'attaque à un défi de taille, réussi seulement trois fois par des missions robotisées soviétiques en 1970, 1972 et 1976 : collecter et rapporter des échantillons lunaires. Ce 24 novembre, Chang'E 5 a déjà quitté l'orbite terrestre pour se diriger vers la Lune.