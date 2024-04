Connaissez-vous DORN ? L'instrument français va s'envoler avec la prochaine mission lunaire chinoise

Le 3 mai, sous le regard de milliers de spectateurs, le site spatial de Wenchang devrait trembler et voir s'élever la très imposante fusée CZ-5 chinoise. Cela faisait 3 ans et demi que la Chine n'avait plus visé la Lune et préparait cette mission Chang'e 6, la plus ambitieuse de sa (déjà longue) liste d'exploits robotisés autour de notre satellite naturel.

Il a notamment fallu envoyer en orbite lunaire un deuxième relais Queqiao, il y a quelques semaines, pour assurer les communications avec la face cachée de la Lune. En effet, Chang'e 6, après son insertion en orbite lunaire, va se scinder en deux, et une partie tentera de se poser au sud, côté face cachée, pour prélever des échantillons. Et pendant que les équipes chinoises vont pelleter, carotter et préparer ces très précieux éléments, le CNES opérera l'instrument DORN, installé sur le flanc de Chang'e 6.