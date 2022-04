Les instruments français de SVOM, à la recherche des sursauts gamma !

SVOM (Space-based multi-band astronomical Variable Objects Monitor), sera lancé depuis le site de Xichang en Chine et sera donc un satellite d'observation et de détection rapide de sursauts gamma. Il pourra compter sur ses deux instruments français ECLAIRs et NXT, et sur un partenariat qui s'étend bien au-delà des opérations spatiales… Puisque le but est de coordonner à l'aide d'un réseau VHF de plus de 40 stations autour du globe, les observations des télescopes disponibles au sol dans un temps extrêmement court : entre 1 et 3 minutes après détection !

La mission embarquera aussi deux instruments chinois, ce qui fait finalement intervenir de très nombreux laboratoires et agences (CNES, CEA, IRAP – et de nombreux autres qui interviennent - côté français, CNSA, CAS, SECM et NSSC côté Chine), sans même prendre en compte les entités au sol. SVOM et ses 930 kg au décollage forme l'une des deux collaborations majeures de la France et de la Chine dans le spatial, après le satellite CFOSat qui étudie depuis déjà trois ans les vents et les vagues depuis l'orbite basse.