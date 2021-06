Xichang : lancer des fusées depuis les montagnes

Cette belle dynamique internationale sera pourtant brisée à partir de 1996 et l'accident lors du décollage du satellite Intelsat-708. Pour le décollage de la nouvelle version CZ-3B, une erreur survient sur la centrale inertielle du lanceur, qui s'incline dès les premières secondes de son vol. Le système de sauvegarde n'est pas activé, et la fusée s'écrase dramatiquement sur l'un des villages de la vallée… théoriquement évacué lors du tir. L'Etat chinois déclare six morts, tandis que plusieurs rapports occidentaux estiment le nombre de victimes entre 200 et 500 (il n'existe cependant de preuve formelle au-delà de quelques témoignages).

Cette catastrophe marquera le site de Xichang à de nombreux égards, mais le centre poursuit ses campagnes et les lancements de CZ-3B y sont fréquents aujourd'hui. Ces dernières années, ce sont par exemple toutes les unités des 3 générations de la constellation de positionnement Beidou qui ont décollé depuis ce site, mais aussi de nombreux satellites de télécommunications, des unités gouvernementales… et même quelques vols vers l'orbite basse. Plus prestigieux encore, la quasi-totalité des missions lunaires Chang'E ont décollé des montagnes du Sichuan !