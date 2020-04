Nouvel échec d'un lanceur chinois, pour la deuxième fois en deux mois

Une heure après le décollage, les autorités chinoises n'avaient pas encore annoncé la réussite de la campagne de vol. C'est souvent le premier indice, dans une communication réduite à son maximum, que quelque chose s'est mal passé. Pas de « live » du décollage depuis le centre de Xichang pour le décollage d'un lanceur CZ-3B, mais une confirmation qui passe par les vidéos des utilisateurs chinois de Weibo, le Twitter local.

Et une fois de plus, les mauvaises nouvelles ont fusé plus vite que les annonces. L'agence officielle publiait tout juste son communiqué sur l'échec du lancement du satellite Palapa-N1 que des vidéos de la désintégration du haut du lanceur dans l'atmosphère, capturées sur l'île de Guam, faisaient le tour du monde. Il n'y a heureusement aucun dégât au sol, d'autant que la Chine a mis en place un dispositif pour contrôler la chute de ses fusées il y a quelques mois.