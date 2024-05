En route pour la Lune avec Chang'e 6, la plus ambitieuse mission sur la face cachée !

La Chine procède par étapes pour ses missions lunaires. D'abord des missions en orbite, puis deux atterrissages réussis en 2013 et 2019, y compris sur la face cachée de la Lune. En 2020, l'agence spatiale chinoise (la CNSA et sa branche lunaire, la CLEP) réussit un exploit majeur et rapporte sur Terre 1,7 kilo de sol lunaire collecté à la surface lors de la mission Chang'e 5.

Trois ans et demi plus tard, les conditions sont enfin réunies, et la Chine passe à l'étape suivante : collecter et rapporter des échantillons de la face cachée. Le décollage a eu lieu ce 3 mai 2024 à 11 h 27 (heure de Paris), et la première phase de la mission se passe bien. Mais patience, il faudra environ 2 mois, si tout se passe bien, pour que la petite capsule et son précieux chargement reviennent se poser sur Terre.