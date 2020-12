Mission accomplie pour Chang'E 5 avec le retour des échantillons lunaires en Chine

Il ne restait plus que ces dernières étapes, le largage de la capsule chargée de ses échantillons lunaires, sa traversée de l'atmosphère et son arrivée dans les steppes enneigées de l'Ouest chinois, pour finaliser la mission. Des éléments que l'agence spatiale chinoise maîtrise depuis une décennie, mais pour lesquels toute erreur eut été impardonnable…

Certains se souviendront peut-être d'une mauvaise expérience en la matière, le retour raté de la petite capsule américaine Genesis contenant des échantillons de poussière stellaire et de vent solaire en 2004. Heureusement, rien de tel à déplorer ce soir du 16 décembre : largué à 5 000 km de son point d'impact, le précieux contenant d'échantillons a traversé l'atmosphère comme prévu, commençant sa décélération au-dessus de l'Afrique du Sud. Une demi-heure plus tard, il touchait le sol enneigé de la Mongolie Intérieure, avant d'être rejoint par une armada d'hélicoptères, de véhicules militaires et de scientifiques, qui ont immédiatement inspecté la capsule. Ce 17 décembre, elle est déjà en chemin vers Pékin par avion.