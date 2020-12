Les échantillons de Chang'E 5 sont sur orbite lunaire !

Cette première opération terminée et les échantillons scellés, les équipes ont pu commander au bras robotisé différentes manœuvres pour collecter le régolithe à la surface à côté de l'atterrisseur. Une mission bien plus longue (19 heures en tout) et plus risquée également, compte tenu du fait que les Chinois n'avaient encore jamais téléopéré un bras aussi complexe sur une mission lointaine.

Il semble, d'après un communiqué de l'Académie des sciences chinoise (CAST), qu'au moins douze prélèvements ont pu avoir lieu à la surface lunaire, et que le conteneur destiné aux échantillons est plein. Au bout du bras de 3,6 mètres de long, les opérateurs disposaient également de deux matériels différents permettant la collecte, mais il semble qu'un seul des deux (une pelle rotative) ait été utilisé.