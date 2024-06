Chang'e 6 : La Chine réussit son tour de force avec le retour des premiers échantillons de la face cachée de la Lune

La capsule, quant à elle, sera ouverte dès ce 25 juin. Les échantillons, dans un container scellé, auront encore un certain trajet à parcourir avant de rejoindre Beijing, et les locaux spécialisés dans lesquels ils seront ouverts et analysés. Alors seulement, on pourra savoir quelle masse exacte la mission a pu rapporter, en sachant que l’objectif était d’environ 2 kg de matière. Dans le container scellé, il y a également une séparation pour différencier la matière collectée à la surface, et celle qui a été forée ou carottée à plus d’un mètre de profondeur par l’atterrisseur.

Dans tous les cas, cela promet des études inédites, s’agissant des premiers échantillons de toute cette région. Volcanisme lunaire, date des impacts météoritiques, exposition aux radiations et formation géologique de la face cachée sont en jeu : ces découvertes viendront surtout de laboratoires chinois, qui bénéficieront également d’un rayonnement lors de publications internationales. Il restera aux autres nations l’étude de rares échantillons distribués au gré d’accords scientifiques et surtout diplomatiques.