Revu et corrigé ? La start-up Intuitive Machines prépare déjà son prochain atterrisseur lunaire pour fin 2024

La mission de février a enfin donné une visibilité et une dynamique à Intuitive Machines, qui reste une petite structure. Désormais, elle envisage des missions privées lunaires (IM-4 devrait être entièrement commerciale), elle fait partie des sélectionnées pour produire la future « jeep lunaire » américaine et va envoyer une proposition pour aller chercher, sur Mars, les échantillons prélevés par le rover Perseverance. L'ambition et la raison... Mais les réponses viendront, et ce, dès l'hiver prochain !