Après un début de mission catastrophique, l'atterrisseur Peregrine n'atteindra pas la Lune

La marche à suivre pour l’atterrisseur Peregrine était simple, et les étapes sont connues, car elles sont peu ou prou les mêmes pour n’importe quel véhicule ou satellite. D’abord, si c’est possible, prendre contact avec les stations au sol. Cette étape a très vite été validée ce 8 janvier. L’atterrisseur a ensuite fait un petit check-up, et il devait normalement utiliser son système de propulsion pour s’orienter correctement face au Soleil, afin de pouvoir charger ses batteries.

C’est lors de cette toute petite manœuvre qu’il y a eu un important problème. Astrobotic n’a pas encore communiqué sur les causes (une valve bloquée ? Une explosion ? Un problème de soudure ?), mais les conséquences sont dramatiques, car une partie de la propulsion du véhicule est depuis inopérante, et il y a une fuite d’ergols, en continu. L’équipe a réagi avec un grand sang-froid, et a pu après seulement quelques heures envoyer un correctif logiciel à l’ordinateur de bord de Peregrine pour qu’il s’oriente correctement vers le Soleil, tout en poursuivant les communications.