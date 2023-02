Les petites missions lunaires au format "CubeSat" de la NASA accumulent les problèmes

Sur le papier, ces missions de petits formats Cubesats 6U vers la Lune sont très attractives. Pour quelques millions de dollars et de grosses économies sur un lanceur spatial, il est possible d'envoyer ces boitiers qui ne pèsent que 25 à 30 kg, avec un seul instrument scientifique, en mission vers la Lune. Une agence comme la NASA, qui a des besoins très spécifiques vers notre satellite naturel et n'a pas les budgets ou les besoins pour une nouvelle sonde de quelques tonnes envoyée pour une ou deux décennies en mission, c'est une aubaine : peu de développement, peu de coûts, quelques mois de survie et des résultats à étudier ensuite. Mais si le format CubeSat fait fureur en orbite basse terrestre, il y a encore de gros progrès à faire pour les missions lunaires.