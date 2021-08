En Bleu et Or, découvrez la mission ESCAPADE qui partira pour Mars en 2024

Blue et Gold resteront ensemble de leur décollage jusqu'à l'insertion en orbite de Mars, après quoi elles seront positionnées de chaque côté de la planète rouge. Leur objectif principal sera d'observer « en stéréo » les effets du vent solaire sur l'atmosphère martienne. On sait en effet qu'au cours des derniers milliards d'années, c'est principalement ce phénomène qui a lentement érodé feu la dense atmosphère de Mars, mais le processus exact et actuel est encore relativement mal documenté.