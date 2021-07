La NASA choisit Falcon Heavy pour envoyer sa sonde Europa Clipper vers l’orbite

Ce gain d'un an et demi sur un profil de vol plus « classique » n'était pas sans inconvénient… ce qui fait que, malgré une préférence du SLS de la part des politiciens américains du Congrès, la NASA demandait depuis plusieurs années une révision des règles pour pouvoir sélectionner un « partenaire commercial ». Car non seulement un décollage du SLS coûte plus d'un milliard de dollars pièce (hors de tout développement spécifique), mais une étude parue l'année dernière pointait de potentielles vibrations longitudinales trop élevées pour la fragile sonde de la NASA.