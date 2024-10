Europa Clipper est un projet ambitieux par nature. L'environnement de Jupiter est l'un des plus difficiles à traverser de tout le Système solaire : une zone radiative capable de passer au micro-ondes les composants électroniques les plus résistants, des forces d'attraction titanesques et multiples, et c'est à la limite de ce qu'il est possible d'alimenter avec des panneaux solaires. Ainsi, la genèse de cette mission a été très, très compliquée.

Il a par exemple été question de lui donner des piles au plutonium (comme pour Perseverance ou Cassini). D'autre part, le comité scientifique qui a établi les grandes lignes de la mission envisageait un orbiteur et un atterrisseur. Puis, face à la complexité de se poser sur la banquise d'Europe, un impacteur. Il a été question de forer la glace, de l'étudier depuis l'orbite, etc. Finalement, même rester autour de cette lune a été mis de côté, au profit d'une mission qui fera une orbite elliptique et qui reviendra toutes les quelques semaines s'approcher de la surface.