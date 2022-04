JUICE : avant le départ pour Jupiter, entretien avec son chef de projet

C'est tout à fait compréhensible de se poser la question : l'investissement consenti par l'ESA et les agences spatiales nationales sur cette mission est de l'ordre de 1,5 milliard d'euros au total. C'est colossal, et la réponse se cache une fois de plus dans le fait que JUICE est unique. Donc il y a un matériel qui est unique, et il faut ces instruments, ces structures, ces peintures, ces caméras, qui tous ont besoin d'autres machines plus ou moins uniques pour les assembler, et de beaucoup de main d'œuvre et de temps de spécialistes, car ce n'est pas une ligne de production. Les scientifiques également ont conçu des instruments qui sont très spécifiques et très sensibles, et il faut ensuite passer à l'échelle des laboratoires et des sous-traitants industriels pour les concevoir et les fabriquer, puis les tester dans des scénarios que souvent, l'industriel n'a jamais eu à tester auparavant. Ce sont tous ces processus, qui démarrent à la feuille blanche et qui se terminent à 1 milliard de kilomètres d'ici et 20 ans après leur conception autour d'une lune qui n'a jamais été approchée en détail jusqu'ici !