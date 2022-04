À la rencontre de la sonde JUICE, en préparation avant Jupiter

Pourtant, elle est grande, et elle sera, une fois ses réservoirs pleins, la plus imposante et la plus puissante des sondes européennes interplanétaires : plus de 5 tonnes sur la balance. La plus lointaine aussi, si l'on excepte Huygens (qui voyageait grâce à Cassini) et Rosetta (qui était en sommeil lors de ses phases de vol lointaines). Bref, une aventure pour l'ESA et tous ses partenaires industriels, qui s'en ira à pratiquement 900 millions de kilomètres étudier Jupiter et ses lunes gelées. Une mission qui se terminera en apothéose autour de Ganymède, à l'horizon 2033-34.