De la vapeur d'eau a été détectée dans l'atmosphère de Ganymède, l'une des lunes de Jupiter

« La compréhension du système jovien et l'élucidation de son histoire, de son origine à l'émergence possible d'environnements habitables, nous permettront de mieux comprendre comment les planètes géantes gazeuses et leurs satellites se forment et évoluent. En outre, nous espérons trouver de nouvelles idées sur l'habitabilité des systèmes exoplanétaires de type Jupiter », conclut la NASA.