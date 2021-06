La mission Juno de la NASA survole Ganymède et envoie ses premières images !

Ganymède est souvent moins connue du public que sa voisine, Europe. Or, si sa surface n'est pas striée, elle est également une lune de glace, constituée d'une épaisse banquise et d'un gigantesque océan sous-terrain au-dessus de son cœur rocheux et métallique. Plus grande lune du Système solaire (elle domine même Mercure avec ses 5 268 kilomètres de diamètre), elle est dotée d'intéressantes caractéristiques, comme la présence d'une magnétosphère ou ses gigantesques zones de couleur variées à sa surface.

Mais surtout, elle est encore mal connue. Le seul véhicule à l'avoir significativement approchée était la sonde Galileo , qui a effectué six survols de Ganymède entre 1996 et 2000 Le passage de la sonde Juno à environ 1 000 kilomètres de la surface ce 7 juin était donc une aubaine unique, grâce à l'extension de la durée de vie de la mission jusqu'à 2025 et à un ambitieux plan pour modifier son orbite en poursuivant son étude de Jupiter.