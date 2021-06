Missions Discovery: la NASA se tourne résolument vers l'exploration de Vénus

Enfin, en fin d’année dernière, la découverte –très controversée – de phosphine dans l’atmosphère de Vénus a relancer des fantasmes vieux de plus d’un demi-siècle : et si la vie était possible dans la très haute atmosphère, bien plus clémente, de la planète ? Phosphine ou pas, la seule manière d’en apprendre plus sur les conditions atmosphériques et la surface de Vénus reste encore de se rendre sur place. Et c’est ainsi que la NASA semble se positionner en validant à la fois DAVINCI+ et VERITAS.