A la découverte de la planète naine Ceres et son énigmatique tache blanche

Certains débutent l'année par une bonne résolution. En 1801, l'italien Giuseppe Piazzi démarre le 1er janvier ses observations, cherchant une étoile et découvrant… un point qui se déplace. Est-ce une comète ? Non. Une planète ? Non plus, trop petit. Alors quoi ? Après la découverte d'autres corps similaires (et un premier classement parmi les planètes « majeures »), les sociétés astronomiques s'accordent pour une nouvelle famille : les astéroïdes. Etant le premier du lot, et baptisé après la déesse romaine de l'agriculture, Ceres est donc officiellement nommée 1-Ceres, le premier astéroïde.

Deux siècles passent. On découvre que 1-Ceres est un planétoïde (bien sphérique) et que sa taille avoisine les 1 000 km de diamètre. Il n'est pas question de changer son statut, jusqu'à ce qu'éclate la fameuse polémique avec Pluton (on y reviendra), et que la catégorie si décriée de planète naine soit mise en place. Du coup, si Pluton, Eris, Haumea et les autres sont des planètes naines, Ceres aussi ! Exit donc le 1-Ceres (même si ça n'est pas incorrect), et bienvenue à la plus proche des planètes naines.